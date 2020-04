Tomasz Wolny pozuje z dziećmi z zespołem Downa i ogłasza: "ZAWSZE ZA ŻYCIEM!"

gość 4 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Są kraje w których kobiety muszą nosić burki jako efekt dominacji mężczyzn, oczywiście to "dla ich dobra" My w środku Europy musimy nosić inne brzemię. W naszym kręgu kulturowym kobieta zawsze ma być miła, grzeczna, kochająca wszelakie dzieci i chętna do rozrodu. A facet który mówi że ŁASKAWIE przy niej zostanie gdy ta urodzi downa to prawdziwy bohater... 🤷‍♀️