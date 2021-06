Tommy Dorfman i Lucas Hedges spacerują po Nowym Jorku, trzymając się za ręce (ZDJĘCIA)

Miesiąc Dumy w pełni. Co roku to właśnie w czerwcu społeczność LGBT+ świętuje wywalczenie równych praw, czy - jak w Polsce - wciąż o nie walczy. W ostatni weekend przez Warszawę przeszła Parada Równości . Celebrowało ją kilkadziesiąt tysięcy osób, w tym także celebryci . Dlaczego potrzebujemy Parady? Niech świadczą o tym choćby akty przemocy, z którymi spotkali się niektórzy uczestnicy zaraz po jej zakończeniu.

W sobotę paparazzi przyłapali razem Tommy'ego Dorfmana i Lucasa Hedgesa podczas spaceru po Nowym Jorku. Tommy znany jest szerszej publiczności z serialu Netflixa Trzynaście powodów. Lucas na koncie ma nominację do Oscara za drugoplanową rolę w poruszającym dramacie Manchester by the Sea.