"Top Model". Widzowie ZAŻENOWANI miłosnym dramatem między Maciejem a Michaliną: "ŻENADA. DNO. Zero profesjonalizmu"

Za nami kolejny odcinek 11. edycji "Top Model". Tym razem aspirujący modele i modelki wystąpili w sesjach utrzymanych w klimacie sportowym. Uczestnicy pozowali w towarzystwie islandzkiego Gislasona, a także na lodowisku po wskazówkach olimpijki Natalii Maliszewskiej. Modele mieli bowiem zareklamować biżuterię, nagrywając sceny inspirowane komediami romantycznymi. W zadaniu pracowali wraz z uczestnikami poprzednich edycji - na planie pojawili się m.in. Kasia Szklarczyk, Nicole Akonchong czy Dawid Woskanian.

Zdaniem jurorów najgorzej w ostatnim odcinku "Top Model" poradził sobie Filip i to właśnie on zmuszony był pożegnać się z programem. Po emisji w sieci tradycyjnie zaroiło się od komentarzy widzów. Tym razem uwagę wielu z nich zwrócił pewien miłosny dramat. Przed jednym z wyzwań w relacji Maćka i Michaliny pojawiły się bowiem poważne zgrzyty. Wszystko zaczęło się od nagrań w towarzystwie uczestników poprzednich edycji show. Michalina wystąpiła w parze z Mateuszem Milem. Podczas pracy na planie aspirująca modelka kilkakrotnie pocałowała znanego z szóstej edycji "Top Model" partnera. Gest ten wyraźnie nie spodobał się Maćkowi, który w efekcie... obraził się na koleżankę. Nie jest bowiem tajemnicą, że relacje między dwójką modeli są dość bliskie - w poprzednim odcinku Michalina wprost przyznała, iż między nimi "iskrzy", a w domu modeli większość czasu spędzają razem.

"365 dni" w lesie Kabackim nagrywają - rzucił zirytowany Maciek, oglądając poczynania Michaliny.

Niestety miłosny dramat Maćka i Michaliny nie zakończył się na pierwszym wyzwaniu - chłopak nie odezwał się do koleżanki w drodze powrotnej do domu modeli. Pozostałe uczestniczki stwierdziły, że Maciej był zwyczajne zazdrosny, ten jednak zaprzeczał. Michalina była wyraźnie zdezorientowana.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: "Kurzopki" flirtują na antenie i influencerska drama o taniec

Czy on jest moim chłopakiem, że teraz się będzie obrażał? - zastanawiała się.

Potem było jeszcze gorzej. Gdy podczas sesji Maciek ujrzał Michalinę w towarzystwie islandzkiego piłkarza, rzucił z przekąsem, że sportowiec "za dobrze wygląda". W kolejnym wyzwaniu model pozował na lodowisku z Olą, a jego zachowanie wobec koleżanki wyraźnie dotknęło Michalinę.

On się do mnie nie odzywa. Nawet na mnie nie spojrzy i już na moje miejsce wskoczyła Ola. To jest okrutne, naprawdę. Nie wiem, jak dziewczyna dziewczynie może coś takiego robić (...) - żaliła się Michalina.

Mało tego, po powrocie z sesji między modelkami doszło do konfrontacji. Michalina zarzucili Oli, że ta "wykorzystała moment", by zbliżyć się do Macieja i nie zwracała uwagi na jej uczucia. Ola zapewniła jednak, że choć dobrze dogaduje się z modelem, nie żywi do niego głębszych uczuć. Ostatecznie panie doszły do porozumienia.

Internauci mieli sporo przemyśleń na temat dramy między Michaliną a Maciejem. Wielu widzów było wyraźnie zażenowanych reakcją modela na zachowanie Michaliny na planie. Niektórzy uznali także, że miniony odcinek znacznie bardziej przypominał popularne programy randkowe niż show o modelach.

Według mnie lekka dziecinada takie obrażanie; Maciek chyba pomylił "Love Island" z "Top Model"; To nie jest "Love Island" tylko "Top Model"; Żenada ciągnięta na siłę; Oglądam "Top Model" czy "Hotel Paradise"? - pisali użytkownicy Instagrama.

Maciek i Michalina powinni dostać własny program o ich historii; Dziecinada; Trudne sprawy; Czy to jest "Top Model" czy "Trudne sprawy"? Ciężko odróżnić; Domowe przedszkole; Z "Top Model" robi się jakaś telenowela. Po prostu masakra jakaś; Masakra... Dziewczyna jest w pracy, więc o co się obraża?; A ja myślę, że reżyserowane dla oglądalności - komentowali nagranie z zazdrosnym Maciejem widzowie na Facebooku.

Oberwało się również Michalinie. Wielu widzów kompletnie nie mogło bowiem zrozumieć jej zachowania wobec Oli.

Michalina zachowanie jak z gimnazjum trochę; Michalina, dno. Zero profesjonalizmu, taktu; Ale żenada; Dziewczyny chyba Wam się pomyliły programy ewidentnie... Chyba nie ten casting; Kto to montuje, że pół odcinka jest drama między Michaliną a Maćkiem? Ile można na to patrzeć?; Mieli razem zadanie, to sobie rozmawiali. Michalina popada w hipokryzję; To love story robi się już nudne; Telenowela na miarę Marka i Hanki Mostowiak; Ola super postawa, wyjaśniła sprawę, nie obgaduje po kątach (...) - komentowali na Instagramie widzowie.

W komentarzach internautów pojawiały się także głosy, że Maciej i Michalina zwyczajnie dali się ponieść emocjom w związku z wzajemnym zauroczeniem.

Zobaczcie miłosną aferę w ostatnim odcinku "Top Model".

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.