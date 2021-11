"Top Model". Znamy FINALISTÓW!

Najnowszy odcinek rozpoczął się od przymiarek i "fittingów" do pokazu Vandy Jandy , w którym miała wziąć udział żeńska część uczestników "Top Model". Chłopaków zaangażowano zaś do pomocy od strony technicznej. Kacper i Mikołaj mieli bowiem za zadanie... przenieść tren kreacji jednej z modelek.

Następnie wszyscy biegiem udali się na pokaz do Jandy.

Byłam zrelaksowana, w ogóle się nie stresowałam. (...) To był taki spacerek - stwierdziła tym razem "doświadczona" już Nicole, skradając serca zasiadającego na widowni jury. Pochlebnie skład jurorski wypowiadał się także o przechadzce Sobczyńskiej oraz Wysockiej, dla której był to tego dnia pierwszy pokaz.

Za wcześnie wyszliśmy! Vanda do Ciebie powiedziała: "Move"! - mówił po wszystkim do kolegi roześmiany Krawiecki.

Świetnie idzie! Super; No, Nicole naprawdę gwiazdka całego Fashion Week - zachwycali się też drugą uczestniczką.

I to właśnie "gwiazda" Nicole zwróciła na siebie uwagę jednego z projektantów, który wręczył jej swoją wizytówkę.

Nicole i Julia dostały również zaproszenie imprezę do Kovacika, na której według informacji Marcina Tyszki "będzie cała Praga".

To naprawdę megawyróżnienie dla nas, bo były tam osobowości ze świata mody! - zachwycała się eventem Sobczyńska.

No odpoczniemy przynajmniej, możemy sobie obejrzeć jakiś film... - pocieszał sam siebie oraz kolegów Krawiecki.

Ja bym chciał bardzo mówić po angielsku, podejść, zagadać. Nie miałem takiej możliwości przez ten język... To właśnie taki dyskomfort sprawiało... - ubolewał z powodu tego, że nie rozumiał, co mówiono do niego na "backstage'u".