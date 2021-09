Tori Spelling prezentuje NOWĄ TWARZ podczas wyjścia z dziećmi do lunaparku (ZDJĘCIA)

Kiosk 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Przecież to zawsze była ładna dziewczyna. Pamiętam jak miałam z dziesięć lat i była na nią nagonka, że jest brzydka(!), i sławę zawdzięcza ojcu (to akurat prawda). Po dwudziestu latach stwierdzam, że media są obrzydliwe i to pewnie poniekąd one wpędziły ją w te kompleksy.