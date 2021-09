Tori Spelling fascynuje internautów nową twarzą: "Wygląda jak KLON Khloe Kardashian"

Mk3 12 min. temu zgłoś do moderacji 20 0 Odpowiedz

A mi jej strasznie żal. Musiała od dziecka mieć mnóstwo kompleksów. Ten świat zwariował. Jeśli masz nie taki nos / nogi / włosy itd., to jesteś gorszego sortu, musisz się gimnastykować, by tuszować to okularami / makijażem / ubraniami, a i tak nie będziesz doskonały. Gdzie się w nas podziała serdeczność, życzliwość, miłość? Nie ma... Stąd te wszystkie operacje, sztuczne rzęsy, filtry, depresje i samotność. Przerażające, co sobie sami robimy. Zadanie na jutro - spraw, by czyjś dzień był odrobinę milszy / łatwiejszy.