Troskliwa Jenna Dewan w "domowej" stylizacji tuli nowo narodzonego synka. Uroczy widok? (ZDJĘCIA)

Ludzie nie chodźcie do staomatologów tylko po to by zrobić plombę...W razie bólu tylko na specjalne ośrodki przygotowane do takich sytuacji...Pozarazacie siebie i swoich najbliższych.Niektóre chciwe gabinety chcą otwierać po to by zdzierać od was pieniądze, bo oni są biedni.....Ludzie napiętnujcioe takich stomatologów.Kupują kombinezony,specjalistyczne maseczki, które są przeznaczone dla szpitali..