Trumna z ciałem królowej Elżbiety została wystawiona w sali balowej na zamku Balmoral. Miejsce miało dla niej szczególne znaczenie (ZDJĘCIA)

Aktualnie ciało królowej znajduje się w zamku w Balmoral. Trumnę z ciałem zmarłej umieszczono w sali balowej , gdzie personel, który obiecał pozostać z nią "do końca", ma okazję w przeciągu dwóch dni oddać jej należyty hołd. Elżbieta następnie zostanie przewieziona do Pałacu Holyroodhouse w Edynburgu, a stamtąd przetransportowana do Londynu.

Służące balom pomieszczenie miało dla królowej szczególne znaczenie. To właśnie tam odbywał się aż do 2019 roku coroczny bal, którego wyprawianie rozpoczęli w 1852 roku królowa Wiktoria i książę Albert. Był to sposób royalsów na podziękowanie pracownikom za ich ciężką pracę, lojalność i służbę. Elżbieta uwielbiała to wydarzenie i z radością brała w nim udział, odkąd skończyła 12 lat.