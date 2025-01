Trzecia żona Wojciecha Manna jest od niego młodsza o 20 lat. Pasują do siebie?

Pamiętam Wojciecha Manna z lat 70., z okresu jego pracy w Radiokomitecie (obecnie TVP/ Polskie Radio). Instytucją tą władał wówczas „krwawy Maciek”, czyli Maciej Szczepański – komunistyczny aparatczyk, bezwzględnie realizujący „propagandę sukcesu” epoki Edwarda Gierka, I Sekretarza KC PZPR. Szczepański w latach 1972-1980, kiedy był przewodniczącym Radiokomitetu, wywalił z pracy na mordę (w Warszawie oraz na terenie całego kraju) KILKUSET dziennikarzy i innych pracowników Radiokomitetu (operatorów, dźwiękowców itp.). Wystarczyło np., że ktoś miał na szyi krzyżyk lub niewłaściwe ujął kamerą jakiegoś ważnego kacyka PZPR. Byli jednak faworyci Szczepańskiego, nie do ruszenia. Może wam coś mówią np. nazwiska Niny Terentiew, Mariusza Waltera, Ireny Dziedzic? Pieszczochem Szczepańskiego był również Wojciech Mann! Słuchacze radia i widzowie telewizji z tamtych lat pamiętają go ze świetnego głosu i dobrej polszczyzny, ale INNI pamiętają, że był on wyjątkowo przymilny i uległy wobec swoich komunistycznych szefów. Po wprowadzeniu stanu wojennego, w grudniu 1981 roku, pracę w radiu i telewizji straciły z dnia na dzień setki osób. Mann nadal cieszył się łaskawością komunistycznych władz. Nie protestował w latach 70-ych i 80-ych, kiedy usuwano z pracy jego kolegów/ koleżanki, protestuje przeciwko PiS i Kaczyńskiemu. Niech zapyta tych, do których wtedy odwrócił się plecami, co sądzą o jego obecnej „odwadze”…