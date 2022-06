TVN obśmiewa teorię Magdaleny Ogórek BRONIĄCEJ podwyżek cen paliw

Podczas gdy przeciętni polscy podatnicy muszą sięgać coraz głębiej do kieszeni, aby napełnić bak, Magdalena Ogórek zdaje się śmiać im w twarz. Ceny paliw przekroczyły cenę 8 złotych za litr i nic nie wskazuje na to, aby przestały wkrótce rosnąć. Wyższe ceny paliw to nie tylko droższe podróże, ale też i żywność oraz usługi.