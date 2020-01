TVN PRZEPRASZA za żenujący materiał z Jungkookiem z BTS: "Rozpoczęliśmy postępowanie wyjaśniające"

Tttg 7 min. temu zgłoś do moderacji 4 3 Odpowiedz

Że jak?? Istnieje już tylko jedn jedyny poprawny tok rozumowania - ideologia lewicowo-genderowa??! Nie, nie zgadzam się i mam dość takiej poprawności politycznej i forsowania na siłę tylko tych poglądów! Ja również uważam że jest mało męski, ma delikatne, kobiece rysy i to nie jest obrażanie czy hejtowanie, to moje zdanie, a ten Pan biorąc udział w tak publicznym rankingu, zgadza się na ocenę swojej osoby. Mam święte prawo do wyrażania własnej opinii, innej niż ta którą atakują nas wszelkie media i media społecznościowe! Powtarzam: nie ma w tym żadnego hejtu, to jest moje zdanie i mam do tego pełne prawo, skoro ten Pan publicznie zgadza się na ocenę swojej osoby.