TVP WYDŁUŻA czas emisji "Pytania na śniadanie"! To odpowiedź na zmiany w "Dzień Dobry TVN"?

Od 2 marca "Pytanie na śniadanie" w dni powszednie będzie się kończyć o godz. 11:30 . Dotychczas audycja nadawana była do 11:00, a następnie stacja pokazywała boczne wydanie Panoramy i prognozę pogody, a o 11:10 oglądać można było trwający około 10 minut dodatkowy cykl "Pytanie na śniadanie Extra". Od najbliższego poniedziałku z ramówki stacji zniknie prognoza pogody i "Pytanie na śniadanie Extra", a w to miejsce pojawi się dodatkowa, 25-minutowa część "Pytania na śniadanie" - czytamy na łamach portalu o zmianach w śniadaniówce TVP.

Decyzja Telewizji Polskiej ma zapewne związek ze zmianą w czasie emisji Dzień Dobry TVN, który od końca sierpnia ubiegłego roku rozpoczyna się o 7:30. Miało to oczywiście na celu podniesienia oglądalności programu , który od jakiegoś czasu notował spadek zainteresowania wśród widzów. O przyczynach takiego trendu informował w rozmowie z mediami sam Miszczak.

Przyczyną ostatnich wyników "Dzień Dobry TVN" jest fakt, że nasza konkurencja zainwestowała w swój poranny program ogromne środki. My nie możemy sobie pozwolić na to, aby poszaleć, musimy trzymać się budżetów. Drugim powodem słabszych wyników "Dzień dobry TVN" upatruję w delikatnym upolitycznieniu programu. Nie każdy widz jest zainteresowany polityką, a osoby interesujące się tym tematem mają do dyspozycji stacje informacyjne, które rano mają bardzo wysokie wyniki oglądalności. Nie jesteśmy w złej sytuacji, ale rozpoczęliśmy już intensywne prace nad naprawą naszego porannego pasma, w którym chcemy znów dominować - cytuje jego słowa portal.





A Wy z kim wolicie spędzać poranki?