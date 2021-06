TVP zaprzecza, że NIE ZAPROSIŁA syna Krzysztofa Krawczyka na koncert. "Próby kontaktu okazały się bezskuteczne"

Ona 6 min. temu zgłoś do moderacji 7 1 Odpowiedz

Wiecie co. Ja rozumiem, że to portal plotkarski i o to w nim chodzi. Ale szczerze mówiąc mam tak dość artykułów o Krawczykach jak kiedyś o Małgoni!!! Kurde nawet wczoraj jak w radiu słyszałam Rysunek na szkle to przed oczami miałam jakieś Wasze artykuły. DO PORZYGU.