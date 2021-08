TVP zorganizuje BENEFIS Rafała Brzozowskiego w "Jaka to melodia?"?! "Świętuję też dziesięciolecie pracy artystycznej..."

Rafał Brzozowski mimo najszczerszych chęci nie został doceniony przez publiczność podczas tegorocznego Konkursu Piosenki Eurowizji. Brzoza nie ma się jednak o co martwić, bo choć może nie wyszło mu jako wokaliście, wciąż może sprawdzać się w roli naczelnego wodzireja TVP. Nie zaszkodził mu nawet fakt, że prywatnie lubi bywać w miejscach, o których w telewizji polskiej raczej nikt nie mówi. Chyba że negatywnie.

Rafał ma więc wciąż pełne ręce roboty - chociażby za sprawą prowadzenia show "Jaka to melodia?". W związku ze zbliżającym się nowym sezonem muzycznego formatu następca Roberta Janowskiego i Norbiego nie omieszkał nieco się nad nim porozpływać. Przy okazji opowiedział o okrągłych urodzinach , które obchodził na początku wakacji.

Trochę taki ciężar mi z pleców zszedł. Tak myślałem do tej czterdziestki, co to będzie i nagle ta czterdziestka minęła... - podsumowuje przełomowy wiek w rozmowie z reporterem "Faktu", następnie zdradzając, jak celebrował w czerwcu wejście w kolejny rok życia: