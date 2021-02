Twarz Demi Moore wraca do "normy?" "Na pokazie zasysała policzki" (FOTO)

Mimo obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa największe brandy modowe nie rezygnują z pokazów nowych kolekcji z wielką pompą. Brak publiczności i wielkich sław w pierwszych rzędach próbują rekompensować, zapraszając na wybieg gwiazdy niezwiązane z modelingiem zawodowo. Taką strategię obrał dom mody Fendi, którego nową kolekcje prezentowały ikony modelingu lat 90. oraz debiutująca w roli modelki Demi Moore.

Trudno ocenić, czy o taki właśnie rozgłos marce chodziło, ale następna dnia media na całym świecie aż huczały od doniesień o "nowej twarzy" Demi Moore. Zdaniem niektórych 58-letnia aktorka przesadziła z zabiegami "odmładzającymi", w czego efekcie przestała przypominać samą siebie. Niektórzy zauważali jednak, że za średnio korzystny efekt odpowiedzialny był też mało udany makijaż, zwłaszcza ust. Po części potwierdziła to sama Demi, która po pokazie wrzuciła zdjęcie, na którym zdawała się już odzyskać "swoje" rysy twarzy.

Zatroskani wyglądem swojej idolki dostali kolejny "materiał do analizy" za sprawą Naomi Campbell, która zaprosiła koleżankę do swojego internetowego talk show "No Filter With Naomi". Ikona modelingu nawiązała do występu Demi na wybiegu, jednak nie poruszyła najbardziej trapiącego internautów tematu odmienionego wyglądu aktorki. Zamiast tego gwiazda opowiedziała o wrażeniach z debiutu w roli modelki.

Czułam się jak dziecko. To było dla mnie niesamowite i wyjątkowe doświadczenie, wręcz magiczne. To był dla mnie zaszczyt, zapamiętam ten dzień do końca życia - mówiła podekscytowana.

Fani aktorki zwrócili uwagę na to, że na nagraniu Demi wygląda znacznie lepiej i zdecydowanie bardziej "jak ona sama" niż jeszcze kilka dni temu. Pojawiły się też nowe teorie na temat jej "nowej twarzy" z pokazu Fendi.

Demi mogła przesadzić z wypełniaczami wstrzykniętymi w policzki, ale to wygląda, jakby celowo zasysała policzki, by podkreślić kości policzkowe - ocenił chirurg plastyczny w rozmowie z OK Magazine.

Zobaczcie, jak Demi zaprezentowała się podczas rozmowy z Naomi Campell. Wygląda lepiej?