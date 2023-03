"Twoja twarz brzmi znajomo". Internauci podzieleni po występie Darii jako Miley Cyrus: "To było straszne" (WIDEO)

Za nami kolejny odcinek "Twoja twarz brzmi znajomo" . Jednocześnie w programie doszło do niespotykanej wcześniej sytuacji, w której dwie osoby zwyciężyły po dwa razy z rzędu, a czeki powędrowały w ręce Krzysztofa Ibisza i Oskara Cymsa . Choć jurorów wyraźnie zachwyciło to, jak drugi z panów wcielił się w Passengera , to internauci zwrócili uwagę także na inny występ.

Daria wcieliła się w Miley Cyrus w "Twoja twarz brzmi znajomo". Internauci są podzieleni

Internauci komentują występ Darii jako Miley Cyrus. Opinie były wyjątkowo skrajne

Podobnych opinii było niestety więcej, a komentujący podkreślali, że Daria usiłowała zbliżyć się wokalnie do Miley, ale niespecjalnie jej to wyszło.

"Okropnie. Nie wiem, skąd takie wysokie oceny", "To było straszne", "Sama Daria wspomniała, że to, co wydaje się łatwe, niekoniecznie takie jest. I tak było dzisiaj", "Niestety, ale to nie był głos Miley", "Sztucznie. Daria ma piękny głos, ale nie ta piosenka dla niej", "Niewykorzystane podobieństwo głosu" - czytamy.