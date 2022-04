"Twoja twarz brzmi znajomo": Michał Wiśniewski BRONI wokalu Karoliny Pisarek: "Ja się cieszę, że to jest NIEDOSKONAŁE"

Po wyemitowaniu piętnastu edycji programu Twoja twarz brzmi znajomo nie ma co się dziwić, że stacja Polsat talentów do kolejnej serii szukała w miejscach dość nieoczywistych. Niewątpliwie jednym z bardziej zaskakujących uczestników trwającego obecnie 16. sezonu jest Karolina Pisarek, która do tej pory ze śpiewem zbyt wiele wspólnego nie miała, co słychać niestety przy każdym jej występie. Sądząc po komentarzach w mediach społecznościowych oraz na Pudelku, można wywnioskować, że to właśnie modelka stała się niechcący czarną owcą programu. Negatywnych wpisów na temat talentu Karoliny przybiera każdego tygodnia, więc jeden z jurorów zdecydował się w tej sprawie zainterweniować.

W zapowiedzi zaplanowanego na piątkowy wieczór odcinka zasiadający za jurorskim panelem Michał Wiśniewski wykorzystał czas na swoją ocenę występu Karoliny Pisarek, aby zaapelować do fanów programu o nieco większą wstrzemięźliwość w wyrażaniu często niepochlebnych opinii.

Zobacz także: Michał Wiśniewski: "Pieniądze to nie wszystko"

Moim zdaniem powinno być tak, że każdy, kto bardzo nieeleganckie komentarze publikuje pod nagraniami nie tylko tej uczestniczki, ale generalnie, powinien sam po prostu wziąć telefon, najlepiej nagrać siebie w danej piosence, bo to jest przecież nic prostszego i to by go upoważniało do oddania komentarza. To jest program rozrywkowy, więc ja się strasznie cieszę, że tutaj jesteś. Mam nadzieję, że wszyscy ci, co oczekują, że wszystko będzie cudownie i idealnie... - tu nastąpiła przerwa, ponieważ nagrano, jak Pisarek przytruchtała przytulić się do Michała. Strasznie się cieszę, że to jest niedoskonałe, bo to świadczy o tym, że nic w tym programie nie jest ustawiane, a ludzie, którzy naprawdę chcą się czegoś nauczyć, mają tutaj swoje miejsce - kontynuował wyważonym tonem juror.

Co ciekawe spora część internautów bardzo pozytywnie zareagowała na odezwę Michała. Osoby komentujące pod zapowiedzią odcinka na Facebooku zauważyły, że wokalista Ich Troje bardzo ich zaskakuje i wykazuje się wysoką kulturą osobistą.

Jedyny juror, który potrafi powiedzieć prawdę, ale nie w chamski sposób;

Pozostali jurorzy również powinni sobie wziąć słowa Michała do serca, bo 2 tygodnie temu się nie popisali, komentując i oceniając występ Karoliny. Brawo Michał, szacun!;

Już drugi raz, gdy to właśnie Michał, ten wyśmiewany, czerwonowłosy Michał, daje świadectwo na to, że jest człowiekiem bardzo w porządku. I to jest ok, bo nie każdy ma możliwości głosowe, nie każdy umie sobie poradzić z niektórymi rzeczami, mimo najszczerszych chęci. Bywa, że to stres jest powodem niewypału, aczkolwiek nie skreśla to nikogo jako człowieka. Brawo Michał. Tak trzymać - czytamy.

Zdziwiła Was jego postawa?