"Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Widzowie oburzeni zwycięstwem Magdaleny Narożnej: "Maja Hyży POZAMIATAŁA"

To już kolejny raz z rzędu, kiedy zawodnicy podważają werdykt jury i wybierają niekoniecznie najlepszy występ. Widać, że to wszystko jest umówione - "dzisiaj wygram ja, za tydzień ty", żeby każdy mógł te 10 tys. na swój cel przeznaczyć. Nie jest to żaden skandal ani nic - w końcu "to tylko zabawa", ale z perspektywy widza jednak nieco wkurzające. Zresztą, osobiście uważam, że najlepsza zabawa to taka, która ma zasady.