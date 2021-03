Katarzyna Skrzynecka zapewnia, że wcale NIE MŚCI SIĘ na Tamarze Arciuch: "Nie było ŻADNYCH INTRYŻEK"

Odcinek 3 (...) nagraliśmy w grudniu 2020. Kolejne odcinki - w styczniu i lutym. To informacja dla tych telewidzów, którzy bezwolnie dali się wkręcić w "intryżki" rodem z plotkarskich portali i hejt rozsiewany i podsycany przez ludzi, których postępowania nie rozumiemy i zgłębiać go ani myślimy. Cała 14. edycja programu @twojatwarzbrzmiznajomo ZOSTAŁA JUŻ ZREALIZOWANA. Jeszcze na długo przed tym, zanim ktokolwiek, dla kogo sianie intryg stanowi paliwo do życia, próbował rozsiewać ulubiony dym - czytamy na profilu Skrzyneckiej.

Telewidzów, którzy z uporem maniaka, usiłują się doszukiwać NIEISTNIEJĄCYCH niechęci do kogokolwiek z uczestników, "rozgrywek" czy "odgrywek" - uspokajam, że będą jeszcze i 7-ki, i 10-tki. A nawet, gdyby program nie był realizowany z wielotygodniowym wyprzedzeniem - ŻADNYCH ROZGRYWEK ANI INTRYŻEK W TYM PROGRAMIE Z MOJEJ STRONY BY NIE BYŁO, bo to wbrew mojej osobowości i zasadom osobistej kultury. Wszystkich pasjonatów zadymy i hejtu odsyłam do "stosownie rozpaczliwej zabawy" na socialmediach osób, które ten hejt podsycają i jątrzą. TAM im w to graj. TU NIE. Tutaj hejterzy i intryganci są bezwzględnie blokowani. Pozostałym - normalnym, pozytywnym i fajnym ludziom - życzymy pogodnego weekendu - zakończyła.