"Twoja twarz brzmi znajomo". Znamy pierwszych uczestników 13. edycji show! Będziecie oglądać?

Twoja twarz brzmi znajomo to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych formatów ostatnich lat. Program, który pozwala wszelkiej maści celebrytom przekształcić się w światowe gwiazdy muzyki, wciąż utrzymuje stabilną oglądalność i z sezonu na sezon dorobił się wiernej widowni. Jeszcze niedawno na antenie Polsatu gościła 12. edycja show, a już trwają przygotowania do kolejnej .

Choć 13. edycja Twoja twarz brzmi znajomo wystartuje dopiero w marcu, to już pojawiają się pierwsze nazwiska kolejnych, żądnych metamorfoz śmiałków. Co prawda produkcja show póki co milczy na ten temat, jednak Fakt dotarł już do czwórki osobistości, które za kilka tygodni zobaczymy w programie.