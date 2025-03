TYLKO NA PUDELKU: Agnieszka Kaczorowska ujawnia, jak radzi sobie z artykułami na temat rozstania z Pelą: "To jest ZBAWIENNE"

Można ją lubić lub nie, ale też nie można jej się dziwić, że od niego odeszła... może oni się rzeczywiście dogadali, że on będzie siedział w domu z dziećmi, ale czy on nie pomyślał, że na długą metę tak się nie da i w końcu stanie się nieatrakcyjny dla partnerki i to działa w dwie strony. Ona pewnie latała zdyszana żeby zarabiać i wiem wiem w domu z dziećmi też jest praca tylko, że w domu to sobie pracujesz spokojnie, bez stresu, żaden szef nie siedzi ci nad głową, współpracownicy nie mają o nic pretensji. Piszę to jako żona, matka i kobieta pracująca. Praca na zasadzie zajmowanie się domem to luksus. Wiadomo, że zdrada to obrzydlistwo i tutaj nie ma co polemizować. Że też on jak widział, że działo się u nich tak źle nie próbował właśnie zmienić swojej pozycji w związku. Z tego co widzę to chyba jednak mu pasowało, bo teraz do pracy chyba dalej nie poszedł, a że jeść trzeba to chodzi tam gdzie mu trochę zapłacą i robi z siebie pośmiewisko. Ja jej nie lubię za to, że jest oszustką, ale suma sumarum ją rozumiem. Mogła tylko inaczej zakończyć związek