TYLKO NA PUDELKU: Były partner Sylwii Bomby nie ma kontaktu z córką? "Jego zaangażowanie kończy się na PŁACENIU ALIMENTÓW"

Bobek 20 min. temu

Nastepna kreujaca sie na ofiare. To typowe wsrod kobiet. Milion zdjec na Insta, placze jaki to maz zly, a rzeczywistosc jest taka, ze dziecko zostalo poczete tylko do wyciagniecia kasy od bylego meza. Typowe wsrod celebrytek i kobiet uzaleznionych od parcia na szklo oraz tych tak zwanych niezaleznych. Bylem z jedna. Znam to srodowisko.