TYLKO NA PUDELKU: Co z występem Karoliny Pisarek w "Tańcu z Gwiazdami"? "Bez tego nikt jej tutaj nie wpuści"

O Karolinie Pisarek od zeszłego tygodnia jest wyjątkowo głośno. Wszystko za sprawą problemów zdrowotnych , z którymi przyszło się jej mierzyć i o których w ostatnich dniach na bieżąco informowali jej bliscy. Z powodu ogromnego bólu głowy celebrytka nie była bowiem w stanie chodzić, nie mówiąc już o kontynuacji treningów do "Tańca z gwiazdami".

W niedzielę Pisarek w końcu odezwała się do internetowej społeczności, zdradzając, że czuje się już nieco lepiej oraz ujawniła, co jej dolega. Okazuje się, że przyczyną bólu jest torbiel, która naciska na powiększoną przysadkę mózgową i unerwienie wzrokowe. Choć 25-latka podkreśliła, że na razie nie ma potrzeby, by poddawała się operacji, nie jest w najlepszej formie, a jej dalszy udział w "Tańcu z Gwiazdami" wciąż stoi pod znakiem zapytania.