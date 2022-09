Mąż Karoliny Pisarek pisze ze szpitala na temat stanu zdrowia partnerki: "Mały update, bo jest LAWINA PYTAŃ"

Toja 5 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Choruje na nowotwór złośliwy w przedostatnim stopniu zaawansowania i jest mi bardzo cięzko jak co niektórzy celebryci probują się wypromowac jeszcze bardziej na rzekomym "guzie" czy "nowotworze", ostatnio Dorota Gardias zrobiła wielki szum, ze ma nowotwór, a potem okzało się, że ma, ale niezłosliwy, a to różnica ogromna!!! I po co to i na co to? Tym co naprawdę walczą z rakiem jest wtedy po prostu bardzo przykro delikatnie mówiąc.