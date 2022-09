TYLKO NA PUDELKU: Występ Karoliny Pisarek w "Tańcu z Gwiazdami" pod ZNAKIEM ZAPYTANIA! "Nie pojawiła się na żadnym treningu w tym tygodniu"

Karolina Pisarek jest w trakcie nagrań do "Tańca z Gwiazdami", którego nowa edycja ruszyła w miniony poniedziałek. Niestety, niedługo po pierwszym odcinku jej występ w show stanął pod znakiem zapytania. W wyniku silnego bólu głowy celebrytka trafiła bowiem do szpitala.

Karolina nie pojawiła się na żadnym treningu w tym tygodniu, więc jej występ stoi pod dużym znakiem zapytania. Nawet jeżeli zaczęłaby ćwiczyć teraz, to ciężko byłoby jej się przygotować w dwa dni. Menedżerka ani Karolina nie podjęły jeszcze decyzji, co dalej z udziałem w programie, nie komunikowały niczego produkcji. Decyzje muszą zapaść niebawem, bo do live’a zostało bardzo mało czasu - donosi pudelkowy informator.