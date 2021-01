TYLKO NA PUDELKU: Daria Zawiałow ROZSTAŁA SIĘ z mężem!

Mona 16 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

A po co by się miała odnosić do rozstania ? Przecież to sprawa jej i partnera,niczyja więcej ✌️ ja tam lubię Darię,jej muzykę i nawet nie wiedziałam jaki ma stan cywilny,bo co to ma do jej twórczości ? Ano nic zupełnie 🙂