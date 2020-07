TYLKO NA PUDELKU: Doda wcale NIE POLECIAŁA nagrywać filmu do Dubaju? "Coś tu się ewidentnie nie zgadza"

Odkąd Doda związała się z Emilem Stępniem , zakiełkował w niej pomysł na pójście w ślady ukochanego, który zajmuje się produkcją filmową. Wokalistka wyprodukowała i zagrała w filmie Pitbull. Ostatni pies i to doświadczenia najwyraźniej na tyle jej się spodobało, że szybko zdecydowała się zaangażować w dwa kolejne projekty.

Doda nie byłaby jednak sobą, gdyby nie zechciała zrobić z produkcji swojego filmu medialnego wydarzenia. Dumna producentka zapowiedziała więc, że część zdjęć do Dziewczyn z Dubaju zrealizowana zostanie właśnie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich .

We wtorek Rabczewska chciała pokazać, że dotrzymuje słowa i pochwaliła się na Instagramie efektownym "przejęciem Dubaju" przez polską ekipę . Niestety, opublikowane na profilu gwiazdy nagrania szybko zaczęły budzić wątpliwości internautów.

Jedna z czytelniczek odezwała się do nas i pokazała nagranie, na którym widać, że "maszerujące piękności" z filmiku Rabczewskiej... nagrano na lotnisku w Warszawie .

Wracałam akurat z Grecji i widziałam, jak nagrywają coś na lotnisku - zdradza nasza informatorka. To było o 23, cała dolna sala była przez nich zajęta.

Choć na opublikowanym przez Dodę na instastory filmiku widać napisy po arabsku, to wystarczy szybki rzut oka na kadr z nagrania w programie graficznym, by dostrzec, że poddano go obróbce - być może doklejono "dubajską tablicę".