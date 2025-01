TYLKO NA PUDELKU: Agata Duda spotka się z królem Karolem III. W jakiej kreacji? Projektantka komentuje

27 stycznia w Oświęcimiu odbędą się uroczystości związane z 80. rocznicą wyzwolenia nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Harmonogram głównych wydarzeń przewiduje rozpoczęcie ceremonii o godzinie 16:00 w specjalnie przygotowanym namiocie, usytuowanym bezpośrednio nad bramą historycznego obozu Auschwitz II-Birkenau. Symbolicznym elementem wystawy będzie wagon towarowy ustawiony tuż przed bramą.

Wśród uczestników znajdą się byli więźniowie oraz głowy państw, w tym m.in. król Karol III, Emmanuel Macron czy JD Vance, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych.

Pudelek skontaktował się z Dorotą Goldpoint, projektantką Agaty Dudy, która opowiedziała, jak wygląda protokół przed tak ważnymi uroczystościami. Okazuje się, że przygotowania do wydarzeń o tak dużej randze wymagają ogromnej precyzji i dbałości o każdy szczegół. W przypadku tak podniosłej okazji, jak 80. rocznica wyzwolenia Auschwitz, szczególna uwaga skupia się na odpowiedniej symbolice oraz przekazie, który będzie budził szacunek i refleksję.

Mamy tutaj do czynienia z niezwykle ważną uroczystością, zarówno dla Polaków, jak i dla całego świata. Jest to bowiem okrągła, 80. rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz – wydarzenie o ogromnym znaczeniu historycznym i symbolicznym. To podniosły moment, ale jednocześnie trudny dla wielu osób, szczególnie w kontekście aktualnej sytuacji politycznej. Dla Polaków jest to wyjątkowy czas, w którym obowiązują ścisłe zasady protokołu dyplomatycznego - mówi nam Goldpoint.

Uroczystość ma nie tylko głęboki wymiar historyczny, ale także wyjątkową rangę ze względu na obecność honorowego gościa – króla Karola III.

Oprócz znaczenia samej uroczystości, należy podkreślić obecność honorowego gościa – króla Karola III. Kiedy koronowana głowa państwa odwiedza inny kraj, ambasady i służby dyplomatyczne obu stron współpracują, aby stworzyć szczegółowy harmonogram wizyty zgodny z lokalnym protokołem. Król otrzymuje wcześniej plan wydarzeń, w tym godziny, miejsca oraz informacje, czy obchody odbędą się na zewnątrz – co w zimowej aurze ma szczególne znaczenie. Na szczęście tegoroczna zima jest łagodna, a sama uroczystość będzie częściowo odbywać się pod zadaszeniem, co pozwoli gościom uniknąć dyskomfortu związanego z chłodem.

Podczas takich wizyt ustalane są również szczegóły związane z rolą głowy państwa – czy wygłosi przemówienie, czy złoży wieniec. Każdy gest, każde słowo ma ogromne znaczenie i musi być starannie wyważone. Tradycyjnie głowę państwa wita najwyższy przedstawiciel kraju gospodarza, czyli prezydent z małżonką. Nie wiemy jeszcze, czy król Karol III przybędzie z królową Kamilą. Jeśli tak, po oficjalnych obchodach wszyscy goście najprawdopodobniej zasiądą do wspólnego obiadu. Jeśli natomiast król przyleci sam, spotka się wyłącznie z prezydentem - mówi nam.

Strój uczestników tak podniosłych uroczystości odgrywa istotną rolę, podkreślając formalny i symboliczny charakter wydarzenia. Jak mówi Goldpoint, wymagana jest elegancja i stonowane kolory, które nie odwracają uwagi od wagi samej uroczystości, a jednocześnie wpisują się w zasady protokołu dyplomatycznego.

Ważną rolę odgrywa również symbolika, w tym strój uczestników. Ponieważ obchody odbędą się w ciągu dnia i częściowo na zewnątrz, obowiązuje strój formalny. Dla mężczyzn oznacza to ciemny garnitur i krawat, a dla kobiet elegancki ubiór w stonowanych kolorach, które nie przyciągają nadmiernej uwagi. Strój pierwszej damy pozostaje tajemnicą do ostatniej chwili – z uwagi na przygotowanie stylizacji rezerwowych, które mogą być wykorzystane w razie niespodziewanych okoliczności. Jednak można przypuszczać, że ze względu na porę roku, pierwsza dama wybierze elegancki płaszcz, a może również garnitur, co często preferuje przy formalnych uroczystościach.

Jak wygląda przygotowanie takich kreacji? Czy Agata Duda zgłasza swoje sugestie?

W tym przypadku to ja proponuję odpowiednie kolory, wybieram tkaniny i omawiamy je wspólnie. Każdy detal jest niezwykle istotny, ponieważ interpretacja stroju, jak choćby w przypadku kapelusza Melanii Trump, może budzić skrajne reakcje – jedni byli zachwyceni i docenili przekaz, a inni doszukiwali się nawiązań do Zorro czy innych symboli. Aby uniknąć takich spekulacji, staramy się dobrać kolor i fason w sposób, który wyeliminuje wszelkie nieporozumienia. Przy tak ważnych uroczystościach należy bowiem koncentrować się na ich merytorycznym znaczeniu, a nie na szczegółach ubioru – choć ten jest istotny i symboliczny, nie może odwracać uwagi od głównego celu. Spotykamy się, aby uczcić pamięć osób, które zginęły w tak tragicznych okolicznościach, aby pochylić się nad ludzkim cierpieniem i pokazać młodszym pokoleniom, że konflikty rozwiązywane siłą zawsze prowadzą do ogromnych ofiar i długotrwałego cierpienia całego społeczeństwa - dodaje.

