TYLKO NA PUDELKU: Dyrektorka podstawówki, w której wystąpiła Blanka, zabiera głos: "Nie zostały naruszone zasady dobrego wychowania"

Oczywiście że pani dyrektor ma rację. Normalne tańce śpiewy wygibasy, to przecież cały dzień w kanałach muzycznych takie puszczają teledyski. Blania to jest kulturalna, dobrze wychowana dziewczyna, zawsze z pełną kulturą się wypowiada i zachowuje, wkłada całe serce w to co robi, a nawet miała takie gaciątka wyciągnięte spod tego body czy czegoś na uda. Brawa dla Blanki i pani dyrektor, dzieci na pewno były zachwycone. A dla przykładu, na gimnastyce artystycznej dziewczyny jeszcze większe wygibasy robią i mają sam kostium bez gaciątek na pupoudach. To naprawdę wstyd za ludzi, którzy tu na forum wypisują takie niemiłe a nawet obraźliwe rzeczy.