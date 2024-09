Blanka TRZĘSIE POŚLADKAMI na rozpoczęciu roku szkolnego w podstawówce. W sieci oburzenie: "To chore. Gdzie byli rodzice?"

Za moich czasów to na rozpoczęcie roku zakładało się biała koszule i elegancka spódnice oraz pantofle,a jak ktoś nie był ubrany stosownie to był wysyłany do domu się przebrać. Spiewało sie hymn.Mam 30 lat więc aż tak stara nie jestem ale do głowy by mi nie przyszło zapraszać na rozpoczęcie roku jakaś tam celebrytke. Nie dość,że edukacja w Polsce jest coraz gorsza to od małego durnota pokazywana na każdym kroku.