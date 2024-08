TYLKO NA PUDELKU: Ekspert analizuje, jak Ben Affleck zachowywał się przy Jennifer Lopez, a jak przy Garner. "Agresywna postawa"

Ekspert od mowy ciała analizuje zachowanie Bena Afflecka

Gorący, namiętny związek z Jennifer Lopez, ale jednocześnie powodujący inne napięcia, wynikające z tego, że Ben był bardzo zaborczy . Widać to po zdjęciach – z jednej strony jest dumny, z drugiej zakochany, a z trzeciej władczy. Gesty, które stosował, formy obejmowania, a także mimika, która charakteryzowała się samczą postawą, to wszystko powoduje, że ten związek był kompletnie inny niż z poprzednią żoną. Zdjęcia z poprzednią partnerką to pewna mieszanka. Z jednej strony są to zdjęcia pokazujące, że jest szczęśliwy i zadowolony w relacji z partnerką, z którą ma dzieci, ale też są to zdjęcia, które ukazują troszeczkę inny charakter – owszem, zakochany, ale bardziej romantycznie, nie władczo ; bardziej partnersko, na luzie . Szczególnie zdjęcie z parku, gdzie widać, że ich relacje były bardziej partnerskie niż te z Jennifer Lopez, czyli gwałtowne i romantyczne - ocenił w rozmowie z Pudelkiem.

To, co wydarzyło się w tym nagraniu to bierna postawa Jennifer i agresywna postawa Bena. Dla żadnego z nich to, co się działo, nie było przyjemne. Widać to szczególnie u niego, gdy dokonano zbliżenia na jego twarz, oddech, wydychanie powietrza było sugestywnym sygnałem oznaczającym: uff, zrzuciłem to z siebie. Rozmowa pomiędzy nimi, szczególnie dla niego, nie była przyjemna. Mówi się: robić dobrą minę do złej gry. To doskonale oddaje to, jakie relacje panowały, gdy nagrywano ten materiał filmowy.