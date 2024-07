TYLKO NA PUDELKU: Ekspert od mowy ciała analizuje zachowanie księżnej Kate podczas finału Wimbledonu: "Można było zauważyć, że rozkazuje, tworzy dystans"

Wygląda na to, że księżna Kate wraca powoli do zawodowych aktywności. W niedzielę przyszła królowa pojawiła się na finale Wimbledonu w towarzystwie córeczki i siostry, wywołując niemałą sensację. Było to bowiem jej drugie publiczne wystąpienie po tym, jak oficjalnie ogłosiła światu, że walczy z chorobą nowotworową. Nic dziwnego, że została powitana przez widownię gromkimi brawami.