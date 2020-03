TYLKO NA PUDELKU: Eurowizja 2020 jednak może się nie odbyć? Są rozważane różne scenariusze: "Niepokój jest duży"

Nsksnskdm 55 min. temu zgłoś do moderacji 25 3 Odpowiedz

I niech się nie odbędzie. Mieszkam w Rotterdamie. Puste półki, ale nie wiem po co bo ludzie sobie tu spacerują i żyją jak wcześniej, place pełne dzieci. Holendrzy do inteligentnych nie należą, oni myślą, że jak umyją ręce czasami to nie zachoruja. Sam premier powiedział, że granic nie zamknie i że w Niderlandach musimy zachorowac prawie wszyscy bo wtedy zbudujemy odporność. Dla nich tutaj najwazniejsza jest gospodarka. Jeszcze z 2 lata jak przezyję tą zaraze i wracam do siebie do Polski. Tylko większe pieniadze mnie tutaj trzymają. Oni tu nie maja mozgu za grosz. W sklepach nie sprzedali mi kilka razy wina bo kalkulatora nie mieli w poblizu wiec nie mogla policzyc ile mam lat... taki zachod cudowny. Zazdroszczę wam w tej Polsce bo tutaj bawia sie swietnie, kiedy wy sie jednoczycie i zostajecie w domu. Zdrowia dla was