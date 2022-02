TYLKO NA PUDELKU: Film o Annie Przybylskiej realizuje... Telewizja Polska! "Nieprawdą jest, że robią coś wbrew rodzinie"

Telewizja Polska realizuje film o Annie Przybylskiej. Dokument ma wejść do kin jesienią. Autorami filmu są Krystian Kuczkowski i Michał Bandurski. Obaj są autorami dwóch głośnych dokumentów TVP "Krzysztof Krawczyk - całe moje życie" oraz "Maryla. Tak kochałam" .

Co ciekawe, powstała już ponoć wstępna wersja filmu. Według naszego informatora szefostwo Telewizji Polskiej miało być zachwycone pokazem.

Bandurski i Kuczkowski od kilku lat gromadzili materiały do dokumentu i przygotowywali się do tej produkcji. Od lat starali się też o zgodę bliskich. Efekty swojej pracy rok temu pokazali rodzinie Anny Przybylskiej i dopiero teraz uzyskali zgodę na realizację filmu. Pod wrażeniem materiału był też prezes TVP i wszyscy, którzy go widzieli.