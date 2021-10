Mija 7 lat od śmierci Anny Przybylskiej. Siostra aktorki pokazała, jak dziś wygląda jej grób (FOTO)

Zaciekawiona 43 min. temu zgłoś do moderacji 134 45 Odpowiedz

Nie chcę by zabrzmiało to jako hejt, ale naprawdę nie rozumiem kultu tej kobiety - przeciętna aktorka, ładna kobieta i mama trójki dzieci. Wiele osób umiera, które przyczyniły się do rozwoju świata czy nauki, a ich kult nie jest w minimalnym stopniu zbliżony do tego jaki dostaje Anna Przybylska. Rozgrzebywania jej już staje się nudne i niepotrzebne