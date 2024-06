TYLKO NA PUDELKU: Gabriela Oberbek wspomina Marzenę Kipiel-Sztukę: "Charyzmatycznie rozprawiała o życiu i naszym zawodzie"

To była znajomość mistrz uczeń, choć Marzena nigdy takiego dystansu nie stwarzała - wspomina. Traktowała młodsze koleżanki zawodowo bardzo fair. Miała niesamowitą pulę opowieści zawodowych i prywatnych. Charyzmatycznie rozprawiała o życiu i naszym zawodzie. Rozmawiałyśmy i wyjazdach do pracy, o czasie na rodzinę, trochę o facetach.

Bardzo kochała swojego pieska i ciągle martwiła się co z nim, kiedy wyjeżdżała na plan. Oczywiście zostawał pod opieką zaprzyjaźnionych osób, ale po planie we Wrocławiu Marzenka potrafiła wracać taksówką do domu do Legnicy żeby jak najszybciej spotkać małego przyjaciela. Mówiła, że cena nie gra roli za szybszy powrót do pupila.