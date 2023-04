TYLKO NA PUDELKU: Irena Kamińska-Radomska ocenia Andrzeja Dudę po spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim. "Tak nie powinno się postępować"

Irena Kamińska-Radomska ocenia formy powitań Prezydenta Andrzeja Dudy

Jeżeli w takiej sytuacji odbywa się to spotkanie, jakim jest wizyta Prezydenta Ukrainy podczas wojny, to rzeczywiście można delikatnie zmienić tutaj formę. To przytulenie Prezydenta Ukrainy może oznaczać po prostu wsparcie w tej trudnej, dramatycznej sytuacji. Nie trzeba w tym przypadku sztywno trzymać się zasad protokołu. To powitanie jest akceptowalne. To też okazanie troski dla człowieka. To, że ktoś jest prezydentem, nie zmienia faktu, że to jest po prostu zwykły człowiek, który też ma swoje emocje. Przytulenie człowieka w trudnej sytuacji jest czymś dobrym. Bardzo mi się to podobało.