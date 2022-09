TYLKO NA PUDELKU: Iwona Pavlović traci cierpliwość do Krzysztofa Rutkowskiego: "Nie radzisz sobie z obiektywną krytyką"

Laura 3 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Przeskakując kanały trafiłam na program z Mają i Krzysztofem o ślubie. Boże - ten facet to chodzący dramat! Co ta kobieta z nim robi?! Nie dba o nią, jej emocje, życie nie ma dla niego wartości, nie chciał związku, przerywa, brak inteligencji, etc... Ona nie jest może super lotna, ale wydaje się, że w sercu jest dobrym człowiekiem... Naprawdę dla kasy warto? Ona nie jest brzydka, znalazła by innego bogacza, jeśli to jej cel... Nie rozumiem 🙈