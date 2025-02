TYLKO NA PUDELKU. Kotońska komentuje wyznania Smaszcz: "To mną wstrząsnęło, że wśród bliskich znalazły się osoby, które się z niej ŚMIAŁY"

Agnieszka Kotońska o wyznaniu Smaszcz

Postanowiliśmy zwrócić się z prośbą o komentarz do koleżanki Pauliny z "Królowej przetrwania", Agnieszki Kotońskiej. Okazuje się, że panie bardzo zapałały do siebie sympatią podczas nagrań w tropikach, dzięki czemu ich znajomość wykroczyła poza program. Na wstępie gwiazda "Gogglebox" podkreśliła, jak bardzo zbliżyła się do Pauliny w tym jakże krótkim odstępie czasu, głęboko wierząc w to, że znalazła przyjaciółkę na zawsze. Odnosząc się do zwierzeń Smaszcz dotyczących rodzinnych niesnasek, Kotońska nie ukrywała, że była w potężnym szoku.