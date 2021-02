TYLKO NA PUDELKU: Krzysztof Ibisz ZARĘCZYŁ SIĘ z uczestniczką "Top Model"! Jest pierścionek z brylantem i billboard w centrum Warszawy!

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że Krzysztof Ibisz niedawno opuścił na dobre towarzystwo znanych i lubianych singli. Choć swój związek prezenter Polsatu starał się zachować w tajemnicy przed światem, to wydała go nieposkromiona wylewność, którą wykazywał w komentarzach pod postami przyszłej (rzekomej) panny młodej.