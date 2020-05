TYLKO NA PUDELKU: Kulisy nocnej afery z udziałem Daniela Martyniuka: "Obrażał barmana. PRZEWRACAŁ SIĘ na gości siedzących na leżakach"

Monikk 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Martynka to prawda?? ¿?? 😁😁😁kurcze powiem Ci coś tak całkiem serio, przystopuj trochę z tymi imprezami, jeśli jesteś nawalony jak rakieta to zostań w domu i nie pałętaj się po galeriach ani innych publicznych miejscach. Daniel jeśli faktycznie wspomagasz się innymi "środkami" niż alkohol to lepiej te g.... wno odstaw nim zrobi w twoim organiźmie spustoszenie. Nie będę cię pouczała ani umoralniała, zwisa mi co ludzie o tobie gadają ja wiem swoje i będę się tego trzymała. Radzę ci dobrze byś zostawił towarzystwo z którym się obracasz by cię na dno nie ściągnęło. Jesteś młody wiem że chcesz odreagować, zabawić się wyluzować ale rób to z głową bo zmarnujesz sobie życie. Chyba nie chcesz przesiedzieć swoje najfajniejsze lata w pudle lub co gorsza na cmentarzu??????, jesteś fajnym chłopakiem, nic nikomu nie musisz udowadniać. ŻYJ JAK CHCESZ ALE MĄDRZE, NIE MUSISZ ROBIĆ TO CZEGO OCZEKUJĄ OD CIEBIE INNI, TO JEST TWOJE ŻYCIE I TYLKO TWOJE SZCZĘŚCIE NIKOGO INNEGO. ŻYJ PO SWOJEMU ALE Z GŁOWĄ. Lubię cię i twojego tatę, Zeniu to dobry człowiek on wymaga ale i kocha nie chce dla ciebie źle bo jesteś jego jedynym synem JEDYNYM dlatego tak bardzo cię kocha, nie dokładaj mu przykrości i dodatkowego stresu, masz fantastycznego tatę.