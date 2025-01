TYLKO NA PUDELKU: Lekarka medycyny estetycznej przyjrzała się licu Małgorzaty Rozenek: "Pod względem technicznym wręcz idealnie"

Wygląda bardzo dobrze temu nie da się zaprzeczyć. Bardzo zadbana i dobrze zainwestowana kobieta. Nie jest to moja estetyka bo jest to już na granicy, na pewno nie jest to już trend clean girl bo jest to o wiele mocniejszy wizerunek.W naszej szerokości geograficznej wciąż jest jednak "moda" na ten przerysowany kanon piękna. Szkoda.