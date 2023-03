TYLKO NA PUDELKU: Maja Sablewska jest załamana zarzutami uczestniczki "10 lat młodsza w 10 dni": "Nikogo NIE UPOKORZYŁA!"

dobre 10 min. temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

Sablewska załamana.....dobre! Ona ma gdzieś uczestniczki. Robi to, co robi dla pieniędzy. Do tego w sposób nieprofesjonalny. Umowa z firmą produkującą kiczowate, badziewne sukienki jest ważniejsza, niż wygląd kobiet. Przebieranie ich w koszmarne wory jest poniżające. Ale, skoro kolejne chętne do programu się zgłaszają, to ich problem i zero refleksji.