TYLKO NA PUDELKU: Małgorzata Rozenek nie zrezygnuje z pracy w ciąży: "Będzie na planie, dopóki zdrowie pozwoli"

Proste 9 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Majdankowa w nieustannych kłamstwach na temat swojego wieku zapętliła się, bez możliwości ratunku. 50-letnia kobieta (1. czerwca stuknie jej 51) cały czas bredzi, że ma obecnie 41 lat i powołuje się na… Wikipedię (gdzie każdy może stworzyć biogram jaki chce!) oraz jakiś wywiad w Vivie (oczywiście bez podania numeru/ roku edycji), plus fakt ukończenia łódzkiej Szkoły Baletowej w 1997 roku (co jest nieprawdą, a sekretariat Szkoły odmawia wglądu w dokumenty, żądając… sądowego nakazu – najwidoczniej Majdanki odpowiednio zapłaciły komu trzeba!). Do tego twierdzi, że ma starszego o 5 lat brata, podczas gdy on jest mniej więcej o tyle od niej MŁODSZY. A przecież - Rozenko-Majdankowa - jest prościutki sposób na udowodnienie wszystkim, że masz 41 lat! Zaproś któregoś dnia do studia TVN jakąś swoją koleżankę z roku w Szkole Baletowej, niech się przedstawi, porozmawia i powie – TAK, razem z Małgorzatą Kostrzewską w 1997 roku ukończyłyśmy tę szkołę! Niech to zobaczą ludzie w Polsce. Takie proste rozwiązanie kwestii wieku „Małgosi”… No już, czekamy, ha, ha, ha!