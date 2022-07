TYLKO NA PUDELKU: Marek Kujawa mówi o związku z odmienioną Kingą Rusin, przy okazji przekonując: "To wymysły, że Kinga wygląda pięknie po rzekomych ZABIEGACH"

W podróży życia towarzyszy jej wieloletni partner, Marek Kujawa, którego gwiazda poznała w 2010 roku w trakcie wakacji na greckiej wyspie Rodos. Z biegiem czasu adwokat i dziennikarka zapałali do siebie namiętnym uczuciem, postanawiając stworzyć idealną relację. Rusin od czasu do czasu publikuje zdjęcia z ukochanym. Najczęściej ma to miejsce przy świętowaniu rocznic ich związku lub obchodzenia walentynek. W dniu zakochanych Kinia wyznała, że Marek był jej miłością "od pierwszego wejrzenia".