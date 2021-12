TYLKO NA PUDELKU: Maryla Rodowicz po latach WBIJA SZPILĘ Urszuli Sipińskiej: "Zaczęła troszkę MAŁPOWAĆ mój styl. Nagle OBCIĘŁA SOBIE GRZYWKĘ"

Dolores 7 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Pani Urszula poza muzyką miała też drugą pasję, której jest oddana i wierna od lat. Architekturę. Dyplom zrobiła lata temu, jest doceniana w zawodzie i uznawana w środowisku za znakomitego fachowca. Jej życie nigdy nie kończyło się i nie ograniczało wyłącznie do estrady. Był czas że udawało się łączyć obie te pasje. Ale jak to w życiu bywa, czasem trzeba się ograniczyć tylko do jednej. Pani Urszula zmuszona została do tego po okropnym wypadku. Troska o zdrowie i życie słusznie okazała się najważniejsza. Ta pani akurat zawsze była spełniona i to ona budziła w innych poczucie zazdrości. A naśladownictwo czy ściganie się w kwestii wyglądu nigdy nie było jej priorytetem.