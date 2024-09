TYLKO NA PUDELKU: Menedżer Sylwii Peretti o przyczynie kolizji: "Wypadnięcie pojazdu z drogi nastąpiło wskutek utraty przytomności"

Przyczyna zdarzenia z udziałem Peretti. Menedżer zabrał głos

W piątek Pudelek uzyskał oświadczenie Adama Zajkowskiego, wspomnianego menedżera Peretti. Zwrócił się w nim do internautów, którzy, jak uważa, prześcigają się w spekulacjach dotyczących zdarzenia z 2 września i snują rozmaite teorie.

Naprawdę ostatnią rzeczą, jakiej Sylwii teraz potrzeba, to szum medialny - czytamy w pierwszej części oświadczenia.

W dalszej jego części zdradził, dlaczego bohaterka show "Królowe życia" zjechała z drogi, potwierdzając jednocześnie to, co przekazała nam policja w kwestii badania kierującej pojazdem pod kątem trzeźwości. Nie udało nam się natomiast uzyskać od funkcjonariuszy informacji o jej stanie zdrowia, gdyż są to dane wrażliwe. Dopiero menedżer poinformował o zasłabnięciu.