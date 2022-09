TYLKO NA PUDELKU: Michał Szpak ocenia występ Sary James w amerykańskim "Mam talent": "Interpretacja tego utworu to jedno z NAJWIĘKSZYCH WYZWAŃ"

Kariera 14-letniej Sary James rozwija się w niebywałym tempie. Po występie na Eurowizji Junior niemalże cała Europa mogła usłyszeć jej głos, ale nastolatka postanowiła sięgnąć jeszcze dalej - za ocean. Młodziutka wokalistka zgłosiła się do amerykańskiej edycji "Mam Talent", a finałowym odcinku wykonała piosenkę "Running Up That Hill" Kate Blush. Utwór ten ostatnio było szczególnie popularny, a wszystko to za sprawą najnowszego sezonu serialu "Stranger Things".

Mimo że występ 14-latki zachwycił jurorów i polskich widzów, to z sondażu prowadzonego na stronie Billboardu wynikało, że James zajmuje trzecie miejsce w kolejce do zwycięstwa. Wyniki zostaną opublikowane dopiero w nocy ze środy na czwartek (polskiego czasu).

Sara niemalże od samego początku zdobyła ogromną sympatię jurorów, którzy komplementowali ją już podczas eliminacji. Wówczas tak bardzo zachwyciła Simona Cowella, że zdecydował się wcisnąć złoty przycisk. Za James kciuki trzymał również Dawid Kwiatkowski, który w rozmowie z Pudelkiem przyznał, że wierzy, że Sara ma szanse na wygranie programu.

Gdy się obudziłem, pierwsze co, to szukałem jej występu - była niesamowita! Zobaczyłem też niektóre występy pozostałych finalistów i moim zdaniem ma bardzo duże szanse, choć poziom jest naprawdę dobry. Wierzę mocno, że wróci z wygraną - powiedział nam juror "The Voice Kids".

Zapytaliśmy również Michała Szpaka, co sądzi o występie Sary. Wszak piosenkarz również ma doświadczenie w ocenianiu wokalnych popisów uczestników, bo sam zasiadał na fotelu jurora w "The Voice of Poland". Piosenkarz przyznał, że Sara posługuje się swoim głosem z "wielką precyzją". Wybór utworu 14-latki okazał się również szczególnie bliski jego sercu.

Ciekawy dobór repertuaru, trochę podyktowany trendami. To ulubiona artystka mojej mamy. Kate Bush teraz przeżywa renesans - przyznał.

Michał zdradził, że finałowy występ Sary oglądał "z zapartym tchem". Docenił także, że utwór nie należał do najprostszych.

Zmierzenie się z interpretacją tego utworu to jedno z trudniejszych wyzwań. Miałem wrażenie, że oglądam finałowy występ gościa specjalnego. Życzę Ci Saro, abyś zdobyła szturmem muzyczny rynek USA. Masz wdzięk i ogromną swobodę poruszania się po dźwiękach - każde z wykonań było hipnotyzujące - zachwycał się w rozmowie z Pudelkiem.

Na koniec Szpak zauważył jeszcze, że mimo iż Sara ma warunki do tego, by osiągnąć sukces, to musi mieć jeszcze kogoś, kto ją dobrze poprowadzi.

Ma wszystko, co sprawia, że może uwieść swoim talentem tamten rynek. Musi ktoś ją dobrze poprowadzić. Ja będę mocno trzymał kciuki, by tak się stało - bo start ma doskonały - zakończył.

Odcinek finałowy z udziałem Sary będziecie mogli zobaczyć już w najbliższą niedzielę o 19:50 w telewizji WP. Werdykt zostanie natomiast wyemitowany 25 września.

