TYLKO NA PUDELKU: Monika Richardson NIE MA ŻALU do syna, że nie zdał matury: "Przyjęła to Z UŚMIECHEM"

Pani Monika to mądra i dobra matka. Większość rodziców maturę swoich dzieci przeżywa jakby to była sprawa życia i śmierci. Zawsze mnie to śmieszyło. Fajnie wychowała syna i wspaniałe jest to, że go wspiera. I nie rozumiem, dlaczego chłopak miałby nie nadawać się do modelingu ? Moim zdaniem jak najbardziej się nadaje , chociażby dlatego, że jest oryginalny , jeśli chodzi o urodę. Podobnych do siebie ludzi jest całe mnóstwo. Może warto pokazywać różne typy urody. Poza tym co zewnętrzne, tak naprawdę niczym nie różnimy się od siebie. Mamy te same pragnienia, potrzeby i wszyscy skończymy tak samo. Życie tak naprawdę szybko minie. Może warto o tym pamiętać, kiedy mamy ochotę kogoś słownie skrzywdzić.