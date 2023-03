TYLKO NA PUDELKU: Przetakiewicz ocenia debiut Henry'ego Tadeusza, a Paprocki&Brzozowski wybrali najgorzej ubraną gwiazdę: "Styl LAMBADZIARSKI"

Oprócz dorocznej imprezy Eltona Johna, prominenci mieli także okazję bawić się na słynnym afterparty organizowanym przez magazyn "Vanity Fair". Znamienite osobistości świata filmu, muzyki i mody włożyły mnóstwo wysiłku, by zaprezentowane przez nie kreacje zapewniły im miejsce na listach najlepiej ubranych gwiazd.

Zobacz także: Oscary 2022. Will Smith spoliczkował Chrisa Rocka, przerwano transmisję. Widzowie nie mogli uwierzyć

Tym razem projektantka odpuściła sobie jednak konstruktywną krytykę i skupiła się na pozytywach, wymieniając Top 5 najbardziej udanych, jej zdaniem, looków. Co ciekawe, na wyróżnienie od założycielki La Manii zasłużył sobie także 13-letni Henry Tadeusz Farrell , który towarzyszył na gali nominowanemu do Oscara ojcu.

No więc tak, Hailey Bieber nr 1, Emily Ratajkowski nr 2, Lady Gaga nr 3, Gigi Hadid też rewelacja, no i Tadeusz - co za cudo - oceniła Joanna.